SARONNO – Il Liceo Classico Legnani è ufficialmente pronto ad accogliere i 1500 studenti e 120 docenti nelle sue aule: il primo ottobre, il liceo, ha pubblicato una circolare per spiegare in che modalità si svolgerà la didattica in questo difficile anno scolastico.

La sede succursale di via Antici sarà in grado di ospitare le classi totalmente in presenza, garantendo il rispetto delle norme anticontagio, anche attraverso l’uso continuativo della mascherina. Merito anche dei lavori di manutenzione di cui la sede aveva necessariamente bisogno, in particolare per quanto riguarda gli infissi; è previsto, infatti, che le finestre rimangano aperte quanto più possibile, anche nei corridoi, per garantire un’efficiente areazione degli spazi.

Regole rigide e serietà anche per quanto riguarda l’ingresso e l’uscita delle classi dall’istituto: ogni alunno dovrà entrare dall’ingresso assegnato alla propria classe, indossando la mascherina e prestando attenzione a mantenere il distanziamento sociale. Le uscite saranno, invece, cadenziate: le classi usciranno una alla volta, rispettando lo stesso punto utilizzato per l’ingresso in istituto.

Diversa, invece, è la situazione per la sede centrale di via Volonterio. Le classi svolgeranno le lezioni in modalità mista: le classi sono state divisi in due gruppi, che si alterneranno ogni setitmana. Il liceo è stato dotato di una connessione Internet via etere da 200 Mega sia in upload, sia in download, che può permettere agli studenti che seguiranno le lezioni da remoto di frequentare senza difficoltà di rete.

Con speranza, il preside Mario Franco Parabiaghi augura ai suoi studenti un sereno anno scolastico: “Auguri a tutti un proficuo anno scolastico, che speriamo ardentemente sia meno travagliato del precedente.”

(in foto: il Liceo classico S.M. Legnani)

03102020