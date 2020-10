SARONNO – Ha citato Alcide De Gasperi e Giorgio Gori, Augusto Airoldi, nuovo sindaco di Saronno, commentando la sua schiacciante vittoria con il 59,99% dei voti al ballottaggio contro Alessandro Fagioli candidato del centrodestra.

Emozionato di fronte ai sostenitori ma subito pragmatico Airoldi ha esordito rimarcando la portata della sua vittoria: “Credevo che piovesse, non mi aspettavo grandinasse. Dopo il primo turno l’atmosfera di cambiamento si sentiva e si sentiva l’attenzione per il nostro programma che poi è il punto su cui si è ricreata questa nuova coalizione”.

Airoldi ha confermato il suo impegno per la città: “Citando Giorgio Gori, io vorrei essere un sindaco che non abbandona mai i saronnesi. Amministrare non è semplice ma vogliamo fare del nostro meglio perchè i saronnesi abbiamo una città amica”.

Del resto il nuovo primo cittadino ha le idee chiare: “La priorità è l’ospedale per questo mi metterò subito in contatto con la Regione perchè non servono vuote rassicurazioni ma precise prese di posizione soprattutto sul ritorno dei reparti che sono chiusi da dopo l’emergenza covid. L’altra priorità è il servizio pre e post scuola che è necessario per tante famiglie per tornare alla normalità. Ci sarà da lavorare con gli istituti scolastici per trovare le soluzioni che sono mancate in questa prima fase”.