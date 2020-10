Sotto il cielo grigio Legambiente “pulisce Saronno”

SARONNO – I soci di Ambiente Saronno Onlus ringraziano tutti i membri e anche i cittadini che ieri, domenica 4 ottobre, sono riusciti a compiere attività per l’ambiente sebbene il tempo uggioso della giornata. Questa è stata battezzata con il nome “Puliamo il mondo 2020” in onore dell’iniziativa in collaborazione con il comune di Saronno. “Grazie perchè può sembrare poco – aggiungono i soci nella loro pagina facebook – invece è un gesto di grande valore”. Le pulizie sono state effettuate in particolari zone, come l’area verde vicino al Parco dei frati e la zona verde vicina al quartiere Prealpi e al supermercato. All’iniziativa di legambiente erano presenti persone di ogni età dai bambini, ai giovani, ai genitori e nonni, che sono state immortalate durante le attività di pulizia in pettorina e cappello gialli con in mano sacchetti colorati per raccogliere gli eventuali rifiuti, con le mascherine sempre indosso coprendo naso e bocca.

(foto della pagina facebook di Ambiente Saronno)