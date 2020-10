SARONNO – Alla seconda giornata dei campionati locali, la convincente vittoria del Fbc Saronno, sconfitte invece la Caronnese e l’Ardor Lazzate. Nelle categorie minori, successo interno del Dal Pozzo.

Serie D – Borgosesia-Imperia 2-0, Bra-Caronnese 1-0, Castellanzese-Fossano 3-1, Gozzano-Vado 4-1, Derthona-Sestro 2-1, Saluzzo-Folgore Caratese 1-2, Arconatese-Sanremese 2-3, 14 ottobre Chieri-Legnano, 21 ottobre Varese-Pont Donnaz, 28 ottobre Lavagnese-Casale. Classifica: Bra 6 punti, Borgosesia, Folgore, Castellanzese 4, Caronnese, Derthona, Sestri, Gozzano, Pont Donnaz e Fossano 3, Sanremese, Legnano, Arconatese e Vado 1, Casale, Lavagnese, Varese, Chieri, Saluzzo e Imperia 0.

Eccellenza – Alcione-Varesina 1-2, Calvairate-Verbano 3-1, Castanese-Milano city rinv., Club Milano-Gavirate 3-2, Pavia-Ardor Lazzate 2-0, Settimo Milanese-Accademia pavese 0-3, Varzi-Rhodense 2-0, Vergiatese-Base 96 Seveso 1-1, Vogherese-Sestese 0-0. Classifica: Varesina e Accademia pavese 6 punti, Sestese, Vogherese, Calvairate, Pavia e Vergiatese 4, Verbano, Ardor Lazzate, Varzi e Club Milano 3, Milano city, Gavirate e Base 1. Castanese, Alcione, Rhodense e Settimo 0.

Promozione – Accademia Inveruno-Olimpia 2-0, Aurora Cerro-Morazzone 0-3, Besnatese-Lentatese 2-0, Fenegrò-Union Villa Cassano 0-0, Gorla Maggiore-Solese 0-3, Solbiatese-Uboldese 2-1, Universal Solaro-Cas 1-2, Valle Olona-Castello Cantù 0-2. Classifica: Solbiatese, Solese e Castello 6 punti, Morazzone, Accademia Inveruno, Besnatese e Union Villa 4, Cas, Universal Solaro e Uboldese 3, Fenegrò, Olimpia 1, Gorla, Lentatese, Valle Olona e Aurora 0.

Prima categoria girone A – Arsaghese-Tradate 0-2, Canegrate-Crennese 3-3, Ispra-Bosto rinviata, Fiamme Oro Ferno-Folgore Legnano 1-3, Pro Azzurra Mozzate-Arsaghese 4-1, San Marco-Antoniana 0-1, San Michele-Luino 2-4, Valceresio Audax-Cantello 3-3. Classifica: Pro Azzurra, Luino, Folgore 6 punti, Valceresio 4, Ispra, Tradate, Accademia, San Michele e Antoniana 3, Canegrate, Crennese, Fiamme Oro, Arsaghese e Cantello 1, Bosto e San Marco 0.

Prima categoria girone B – Menaggio-Faloppiese Ronago 1-1, Portichetto-Albavilla 1-1, Monnet Xenia-Esperia Lomazzo 3-2, Montesolaro-Guanzatese 0-2, Real San Fermo-Fbc Saronno 0-4, Rovellasca-Albate 3-0, Salus Turate-Ceriano Laghetto 0-3, Tavernola-Ardita 0-3. Classifica: Ardita, Fbc Saronno e Guanzatese 6 punti, Menaggio, Faloppiese e Rovellasca 4, Monnet, Albate, Ceriano ed Esperia 3, Albavilla 2, Portichetto 1, Montesolaro, Real San Fermo, Salus Turate e Tavernola 0.

Seconda categoria girone H – Misinto-Bulgaro 5-1, Cascinamatese-Veniano 0-2, Cassina Rizzardi-Novedrate 3-4, Cistellum-Virtus Cermenate 2-2, Molinello-Rovellese 1-0, Paina-Don Bosco rinviata, Stella Azzurra-Varedo 1-1, Giussano-Gerenzanese 0-0. Classifica: Varedo 4 punti, Paina, Veniano, Cascinamatese, Misinto, Novedrate, Molinello 3, Giussano, Stella 2, Cistellum, Virtus, Rovellese, Gerenzanese e Bulgaro 1, Don Bosco e Cassina 0.

In Seconda categoria M la Pro Juventute ha perso in casa 1-2 con il Beata Giuliana.

Terza categoria girone A Legnano 1′ giornata – Oratorio Lainate-Airoldi Origgio 5-1, Dal Pozzo-Celtica 3-0, Amor sportiva-Union Oratori Castellanza 3-1, Ardor-Oratorio San Filippo 2-0, Busto 81-Salus Turate 4-1, Rescalda-Cogliatese 0-3. Classifica: Oratorio Lainate, Busto 81, Cogliatese, Dal Pozzo, Amor e Ardor 3, Union, San Filippo, Salus Turate, Celtica, Rescalda e Airoldi 0.

Altri sport – Nel softball via a Bollate alle finali per lo scudetto 2020 fra le locali del Mkf e l’Inox Team Saronno. E’ finita con una vittoria a testa, si gioca al meglio delle 5 vittorie. Si proseguirà sabato prossimo a Saronno. Nel baseball serie C sconfitta del Saronno contro la capolista Legnano.

05102020