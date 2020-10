SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il saluto di Vittorio Calzari ad ObiettivoSaronno.

“Cari colleghi di lista, cari compagni di viaggio, cari amici di Obiettivo Saronno, l’esperienza con voi è stata fantastica.

L’idea di una lista civica nuova ed indipendente mi aveva davvero affascinato.

Alla lista ho cercato di dare il mio modesto contributo, portando avanti lo studio sui vantaggi e gli svantaggi dell’ingresso di Saronno nella città metropolitana, scrivendo alcuni punti programmatici sul commercio, buona parte di quelli per le periferie e per il Matteotti in particolar modo e dando l’input al progetto di una nuova linea d’autobus in grado di collegare tutti i quartieri con i principali luoghi d’interesse cittadini.

Obiettivo Saronno si apparenterà, mi avete detto, per portare avanti alcuni punti programmatici e per il bene della nostra città.

Lo capisco ma siccome non riuscirei a guardare in viso tutte quelle persone che conosco, che hanno votato Obiettivo Saronno perché credevano che sarebbe rimasta indipendente, anche al costo di fare opposizione per cinque lunghi anni, preferisco, e spero senza rancore da parte vostra, non collaborare più con voi.

Preferisco lasciare la lista per coerenza, coerenza verso di voi, coerenza verso chi ci ha votato e verso chi non ci ha votato e soprattutto coerenza con me stesso.

Vi saluto e vi auguro di riuscire a portare avanti tutti i punti programmatici che abbiamo scritto insieme.

Arrivederci.”

