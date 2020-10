SARONNO / GROANE / TRADATE – “Veloce passaggio di una saccatura con asse da nord-ovest a sud-est, che intensificherà la ventilazione dai quadranti settentrionali, in particolare sui rilievi di confine e sulle valli esposte settentrionali”. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.



Nel pomeriggio di domani 7 ottobrew, con una fase acuta tra le 12 e le 18, prevista intensificazione del vento su Valchiavenna e Alta Valtellina, in estensione alle valli esposte di Valtellina, Valcamonica e zona del Lario, con venti settentrionali anche a

carattere di Foehn con velocita medie orarie tra 20-30 chilometri orari e raffiche fino a 80 chilometri orari. Si segnala, per le stesso intervallo orario,

un’intensificazione del vento, con raffiche sino a 50 chilometri orari, sulla bassa pianura centrale e sulla bassa pianura orientale; in serata

intensificazione del vento su Alto Garda.

06102020