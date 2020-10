SARONNO – Serata difficile per molte famiglie che vivono a ridosso del centro storico. Dalle 20 via Roma, via Manzoni e parte di piazza Libertà è rimasta senza fornitura di corrente elettrica. A ritrovarsi al buio tutte le abitazioni private, le attività commerciali ed anche le strade.

Molti saronnesi hanno dato l’allarme alla società elettrica che ha inviato sul posto una squadra per risolvere il problema. La mancanza di corrente elettrica è proseguita fino alle 21,20. Un black out che segue quello generalizzato che venerdì mattina ha interessato tutta la città di Saronno ed anche i vicini comuni di Uboldo, Gerenzano e Solaro.

E-Distribuzione ricorda che, per qualsiasi necessità e per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.