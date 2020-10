Calcio femminile, Airoldi Origgio travolge il Beata Giuliana

ORIGGIO – Si è disputata venerdì la terza amichevole pre stagionale della prima squadra femminile dell’Airoldi Origgio.

La squadra di mister Ceriani porta a casa il terzo risultato utile consecutivo in questa fase di pre campionato, utile ad integrare i nuovi innesti con la rosa. Il match giocato sul campo di Beata Giuliana è da subito a favore delle bianco azzurre, che portano in gol quasi tutte le giocatrici della rosa, senza mai subire azioni davvero pericolose.

La partita si chiude con una pioggia di gol a favore delle ragazze dell’Airoldi e a rete inviolata. Ottima la prestazione di Murgida in porta, che con positività ad inizio anno si prende la responsabilità di difendere la porta dell’Airoldi per la stagione 20/21, dimostrando partita dopo partita una sicurezza sempre maggiore e grande disponibilità.

Il gruppo, in via del tutto precauzionale, deve rinunciare a Ceriani in difesa, reduce da una distorsione alla caviglia – fortunatamente quasi del tutto recuperata – nell’amichevole contro il Senago, ma tutte le ragazze si mettono a disposizione di mister Ceriani cambiando tanti ruoli: è questa la chiave vincente per uno spogliatoio unito.

“Il gruppo è sempre più stabile e solido – spiegano i dirigenti – e tra le ragazze c’è un clima positivo, i nuovi arrivi si sono perfettamente integrate nello spirito di squadra e con tutte le “vecchie leve” e il motto di quest’anno è “one team” che sta a sottolineare l’importanza del gruppo, al di la del risultato”. L’ultimo test stagionale sarà domenica 11 ottobre, e la settimana successiva affronteranno il campionato Csi di Milano Categoria Open B.

(foto della squadra di calcio femminile Airoldi Origgio)

06102020