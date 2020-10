CARONNO PERTUSELLA – Mattia Musicò è una delle testimonianze di come il settore giovanile sia molto importante alla Caronnese calcio. L’attaccante classe 2002, infatti, è stato promosso dalla Juniores in prima squadra dove andrà a completare il reparto offensivo di mister Roberto Gatti.

“Spero che questa stagione vada bene per me ma soprattutto per la squadra. Mi auguro di giocare il più possibile per dimostrare quanto valgo” dice il giocatore. “In bocca al lupo, Mattia!” dicono i dirigenti rossoblù.

Ecco come era andata domenica scorsa: Borgosesia-Imperia 2-0, Bra-Caronnese 1-0, Castellanzese-Fossano 3-1, Gozzano-Vado 4-1, Derthona-Sestro 2-1, Saluzzo-Folgore Caratese 1-2, Arconatese-Sanremese 2-3, 14 ottobre Chieri-Legnano, 21 ottobre Varese-Pont Donnaz, 28 ottobre Lavagnese-Casale. Classifica: Bra 6 punti, Borgosesia, Folgore, Castellanzese 4, Caronnese, Derthona, Sestri, Gozzano, Pont Donnaz e Fossano 3, Sanremese, Legnano, Arconatese e Vado 1, Casale, Lavagnese, Varese, Chieri, Saluzzo e Imperia 0.

06102020