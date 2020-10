SARONNO – Domani mattina, mercoledì 7 ottobre, il sindaco Augusto Airoldi sarà al mercato (in via Vincenzo Monti angolo viale Rimembranze) per ringraziare i saronnesi della fiducia e del sostegno ricevuti al ballottaggio e continuare l’attività di ascolto e condivisione che sono stati la cifra della sua campagna elettorale.

Stamattina il neo sindaco si è presentato in Municipio per i primi adempimenti burocratici. Ha subito precisato che sarà un sindaco a tempo pieno: “Non c’è altro modo per guidare Saronno – ha commentato – come ho detto più volte nei quartieri voglio essere un sindaco che non abbandona mai i saronnesi. Faremo del nostro meglio perchè i cittadini possano contare su una città amica”.

Anche per questo domani saranno, di nuovo, protagonisti i saronnesi, in una piazza, quella del mercato che fa parte della storia e della quotidianità di Saronno. Airoldi tornerà ad incontrare i suoi concittadini per un momento di ringraziamento, di condivisione del risultato ottenuto ed anche per iniziare a parlare dei primi provvedimenti, delle priorità e dei progetti che vuole concretizzare.

