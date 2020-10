SARONNO – Raid notturno al campo di softball: evidentemente ben informati sulle “Italian softball series” che dopo le due gare domenicali ad Ospiate, prevedono le gare conclusive per lo scudetto del softball sabato pomeriggio e sera a Saronno, i ladri si sono la scorsa notte presentati al diamante di via De Sanctis ed hanno saccheggiato le scorte di vino e birra che la società, l’Inox Team Saronno, aveva acquistato in vista del prossimo fine settimana.

E’ stata anche rotta la spillatrice della birra, per “strappare” il fusto ad essa collegato: a fare la brutta scoperta, in mattinata, il presidente del club saronnese, Piero Bonetti, quando si è recato sul posto. Non è rimasto altro che fare la conta dei danni in vista della denuncia contro ignoti da presentare ai carabinieri. Ed ora darsa da fare per comprare nuove provviste per il bar, che sabato sarà a disposizione del pubblico presente per assistere a gara 3 e gara 4 di Saronno-Mkf Bollate. Si arriva a queste partite sul 1-1.

(foto archivio: il campo di softball di via De Sanctis a Saronno)

06102020