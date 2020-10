SOLARO – Un evento per assistere l’Istituto comprensivo Regina Elena di Solaro: le “Mele della solidarietà” saranno vendute i prossimi 10 e 11 ottobre. Ogni ricavato sarà interamente devoluto all’istituto comprensivo solarese, in sostegno e a favore dei bambini e ragazzi che frequentano le scuole. In questo periodo di epidemia, le necessità delle scuole sono state numerose: dagli interventi di sanificazione anuovi banchi, la disponibilità di dispositivi tecnologici e di nuova orghanizzazione degli spazi. L’istituto comprensivo invita dunque la cittadinanza alla loro bancarella itinerante e, con un piccolo gesto, aiutare le scuole anche in questo periodo di forte emergenza.

Il mercatino sarà sabato 10 ottobre dalle 15 alle 18 in centro Solaro, per poi spostarsi dalle 18 alle 19 davanti alla chiesa di Solaro. Non mancano neanche gli appuntamenti per domenica 11: il mercatino si sposterà davanti alla chiesa di Brollo dalle 9 alle 11, mentre, dalle 9 alle 12, sarà possibile acquistare le mele della solidarietà sia a Solaro centro, sia davanti alla chiesa solarese.

(in foto: la locandina dell’evento)

06102020