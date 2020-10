SARONNO – Ieri notte è purtroppo venuto a mancare Mario Saldarini di anni 97, socio fondatore del GAP storico gruppo podistico saronnese.

“Mario era una persona molto conosciuta tra i podisti saronnesi perché non faceva mai mancare la sua presenza la domenica nelle “tapasciate” nelle varie località lombarde insieme con la sua dolce compagna Pinuccia” lo ricordano dal Gap.

“Nonostante l’età – continuano – voleva essere presente con il suo passo e con il suo sorriso con la maglia del gruppo GAP. Aveva la tessera numero 7 ed era iscritto dal 1974. In tutti questi anni non ha perso una 24 per un’ora, storica manifestazione podistica organizzata annualmente a giugno a Saronno. Era sempre ai nastri di partenza per dare assistenza ai podisti e per incoraggiarli con il suo dolce sorriso. Mario e sua moglie Pinuccia instancabilmente erano in pista tutta la notte per dare assistenza ai partecipanti alla gara e per aiutare i soci GAP nell’organizzazione”.

Una delle sue ultime apparizioni al Gap è stata alla cena sociale di dicembre, l’evento annuale nel quale non faceva mancare mai la sua presenza. “Mario era dolce, paziente, saggio ma soprattutto era una persona cara per tutti soci. La sua assenza si farà sentire. Speriamo che il nostro ricordo e il nostro affetto possa arrivare fino a lui mentre sarà in cammino per i prati verdi del paradiso. Il gruppo GAP è oggi triste perché perde una parte di sé e non può che unirsi al dolore di sua moglie Pinuccia, nostra cara amata socia ed alla loro famiglia”.

