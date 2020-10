SARONNO – “Signora stia qui chiamiamo la polizia locale e vediamo cosa si può fare per aiutarla”. Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che stamattina al mercato cittadino ha aiutato un’anziana vittima di un borseggiatore.

La donna si è accorta di non avere più il portafoglio con tutti i documenti che qualche manolesta le aveva sfilato dalla borsa. Accortasi del furto la donna si è sentita smarrita ed un po’ confusa in suo aiuto è intevenuta una cliente e ben presto il sindaco Augusto Airoldi. Il neo primo cittadino stava parlando con alcuni saronnesi nel punto allestito in via Monti per ringraziare i saronnesi dell’elezioni.

Airoldi ha contattato il comando di polizia locale che ha fatto convergere sul posto una pattuglia. La presenza degli agenti ha subito rassicurato la saronnese che ha spiegato di avere con sè pochi euro ma di essere preoccupata per i documenti. Gli agenti le hanno spiegato cosa fare per riavere i documenti e la saronnese ha fatto ritorno a casa.

Tornando ad Airoldi, arrivato intorno alle 8, ha passato la mattinata a parlare coi saronnesi. Tanti riconoscendolo si sono complimentati per il risultato ottenuto ed hanno approfittato per chiedere i primi interventi. Tra le richieste l’impegno per l’ospedale, la sistemazione dei marciapiedi e attenzione per le scuole. Non sono mancati gli auguri di buon lavoro anche da chi ha ammesso di non averlo votato e tanti complimenti anche per gli attivisti presenti con il sindaco i futuri consiglieri comunali Laura Succi e Franco Casali con Gigi Biffi della civica Airoldi sindaco.