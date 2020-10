SARONNO – Da ieri mattina Augusto Airoldi, eletto al ballottaggio con 59,99% dei voti, ha dieci giorni di tempo per nominare la propria Giunta, la squadra con cui guiderà la città di Saronno per i prossimi 5 anni.

Fin dalla campagna elettorale il nuovo primocittadino ha spiega i requisiti che dovranno avere i propri assessori: “Con la mia coalizione in questa prima fase abbiamo chiarito soprattutto la tipologia di giunta che vogliamo, ossia una squadra competente e presente”.

Quattro i requisiti che dovranno avere gli assessori: “Competenza nelle materie delegate, non aver mai fatto l’assessore a Saronno, garantire adeguata disponibilità di tempo ed essere capaci di fare squadra”.

Il nuovo sindaco e i delegati dei partiti che fanno parte della coalizione (Pd, [email protected], Lista Airoldi) che si è apparentata con Obiettivo Saronno ed ha stretto un’alleanza con la civica del sindaco emerito Pierluigi Gilli non si sono lasciati scappare i nomi ma le ipotesi non mancano.

Appare scontato un ruolo in primo piano, magari anche come vicesindaco per Novella Ciceroni, candidata della lista Obiettivo Saronno apparentata con la coalizione Fagioli. Per quanto concerne il Pd sono in pole position Francesco Licata ex capogruppo Pd e il segretario Mauro Lattuada. Facile prevedere un ruolo in Giunta per Franco Casali ex capogruppo [email protected] Della squadra potrebbero far parte anche Mattia Cattaneo e Laura Succi della lista Airoldi sindaco.