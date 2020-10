SARONNO / TURATE – Tir ribaltato a margine dell’autostrada A9 , è successo oggi, mercoledì, nel tratto compreso fra Saronno e Turate in direzione Como. Per cause in fase di accertamento il conducente di un mezzo pesante che trasportava generi alimentari ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale e ribaltandosi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’automezzo. Sono in corso le operazioni di recupero del carico ed anche del veicolo. L’episodio si è verificato alle 16.50, con i pompieri sul posto è accorsa con la polizia stradale anche una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, della quale per fortuna non c’è stato bisogno. Il conducente del tir, di 39 anni, ha riportato infatti solo qualche lieve escoriazione e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

(foto: alcune immagini del tir che si è ribaltato a margine dell’autostrada A9 nel tratto fra Saronno e Turate)

07102020