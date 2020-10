SARONNO – Notte di lavoro, quella appena trascorsa, per riportare la corrente elettrica in tutto il centro cittadino. Un guasto, quello avvenuto attorno alle 21, che non l’ha tolta a tutto il quartiere ma alcune delle zone delle stesso, come via Roma e parte di via Manzoni, ma pure una parte di piazza Libertà, quella lato via Roma. Mentre nel resto del rione l’elettricità c’è sempre stata. In alcune case è poi progressivamente tornare, nel giro di non molte, mentre in altre è stato necessario aspettare anche oltre la mezzanotte.

Proprio attorno alle 0.30 sono scattati anche diversi allarmi di negozi ed abitazioni, in concomitanza con la riattivazione della corrente anche dove ancora mancava. In centro sono arrivati i tecnici della società elettrica per le riparazioni. Ultimamente, in città, si sono verificati già altri blackout elettrici, l’episodio più grave in concomitanza con il maltempo dei giorni scorsi.

(foto: personale e mezzi della società elettrica in centro la scorsa notte per porre rimedio al problema)

07102020