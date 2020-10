ROMA – Annunciato nei suoi punti principali in tv dal premier Giuseppe Conte, il nuovo decreto ministeriale anti-covid sarà in vigore da giovedì 8 ottobre: prevede l’obbligo della mascherina ovunque, anche all’aperto a meno che non ci si trovi in luoghi isolati oppure si stia facendo attività sportiva.

La mascherina dovrà inoltre essere sempre portata con sè, in ogni circostanza. Una misura, assieme ad altre, a fronte del deciso incremento dei contagi che si sta registrando in Italia negli ultimi giorni. Obbligo di tampone se si rientra da Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Repubblica ceca oltre che da Malta, Spagna ed alcune aree della Francia, Parigi inclusa. In Italia lo stato di emergenza andrà avanti sino al 31 gennaio 2021 e proroga al 31 ottobre i termini della cassa integrazione in deroga.

Per ora non cambia niente altro per quanto riguarda gli altri settori della vita pubblica; come orari apertura dei bar, ristoranti, pubblico agli eventi sportivi.

07102020