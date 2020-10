LIMBIATE – L’emergenza che stiamo vivendo non è solo sanitaria, ma anche

sociale ed economica. Per questo la sezione Anpi di Limbiate ha accolto con favore la proposta dell’Associazione Brucaliffo di una iniziativa per far fronte alle esigenze di chi ha perso il lavoro precario e di chi un lavoro lo cerca come prima occupazione.

L’Anpi, quindi, mette a disposizione dei volontari di Brucaliffo la “Stanza della Memoria” in Villa Mella per essere solidale con i più vulnerabili, come ha sempre fatto.

A partire dal 15 ottobre e fino a fine anno sarà avviato uno “Sportello lavoro” all’interno del Progetto “Sconfiniamo l’italiano 5” in collaborazione con il Comune e finanziato dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza.

“Lo sportello riceverà su appuntamento dalle 9.30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì – spiegano da Anpi – e sarà nostra premura far rispettare le norme legate all’emergenza Covid 19. Le parole e lo spirito dei Costituenti devono animarci oggi nello sforzo di ricostruire un Paese provato da una terribile pandemia che stenta ancora a liberarci dalle sue nefaste conseguenze, ma non possiamo rassegnarci al peggio ed è proprio con questa determinazione che dobbiamo recuperare la centralità proclamata dalla Costituzione: un lavoro nel segno della solidarietà e dell’inclusione sociale per tutti e per tutte”.

07102020