SEREGNO – Nel weekend del 9-10-11 ottobre continuano gli appuntamenti enogastronomici nel cuore di Seregno e la centrale piazza Risorgimento va in scena il 2° Festival degli Arrosticini, evento completamente dedicato alla specialità Abruzzese per definizione, fra eccellenze del territorio ed abbinamenti inaspettati.

L’evento è a ingresso gratuito e prevede la tradizionale cucina romana con arrosticini abruzzesi accompagnata da birre artigianali e vini del territorio. Ci sarà la possibilità di usufruire del servizio bar e della ristorazione nell’area relax con tavoli o in alternativa del servizio d’asporto.

Il festival andrà in scena il venerdì dalle 18 a mezzanotte circa, mentre il sabato e la domenica dalle 11 a mezzanotte circa, con orario continuato a pranzo e a cena.

Nel rispetto delle normative ministeriali, per l’accesso all’area dell’evento (dove sarà effettuato il controllo della temperatura corporea e dove saranno presenti gel igienizzante, apposita segnaletica, materiali sanitario e personale qualificato) è richiesta la mascherina, che sarà obbligatoria anche per raggiungere bagni, zone comuni e punti in cui non è possibile mantenere il distanziamento minimo interpersonale di 1 metro. In ogni caso, l’ingresso è sempre gratuito fino ad esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 0362 1827760/+39 346 5308662 o inviare un’email a [email protected]/[email protected]

Un evento realizzato da ViviSeregno, Confcommercio Seregno, Italia on The Road – Cibo Da Strada, con il Patrocinio del Comune di Seregno.