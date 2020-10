SARONNO – Incidente stradale questa mattina in via San Giuseppe a Saronno, nell’area della rotonda all’incrocio con via Carcano: erano le 6.55 e sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa, e sono arrivate le pattuglie dei carabinieri della Compagnia cittadina e della polizia locale cittadina, una ragazza era stata infatti investita.

La donna, di 28 anni, si è comunque ben presto ripresa, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti; è stata comunque trasportata con l’autolettiga all’ospedale di piazza Borella per essere medicata e per gli accertamenti clinici del caso. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica di quanto successo e per mettere a fuoco le eventuali responsabilità, come vuole la prassi in simili circostanze, nel caso si verifichino incidenti con feriti.

(foto archivio: l’area fra via Carcano e via San Giuseppe, vista dall’imbocco di corso Italia, vicino a dove si è verificato l’incidente stradale questa mattina)

07102020