Solaro, la protezione civile accoglie nuovi volontari

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del comune di Solaro in merito all’apertura del nuovo bando per reclutare i nuovi volontari della protezione civile.

“Basta poco per fare tanto è il motto scelto dalla protezione civile del comune di Solaro per lanciare il nuovo bando di ricerca volontari da formare e inserire nel gruppo in servizio sul territorio comunale.

Possono aderire tutti i cittadini maggiorenni, di buona condotta morale e civile, che vogliano prestare la loro opera nell’ambito delle attività proprie della protezione civile, svolgendo servizio di prevenzione, monitoraggio, soccorso e attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione.

Gli interessati dovranno presentare domanda redatta sull’apposito modulo, disponibile sul sito internet del comune di Solaro, all’ufficio relazioni col pubblico ed al comando di polizia locale.

La domanda dovrà essere presentata direttamente presso l’Urp oppure inviata tramite posta Pec all’indirizzo [email protected] entro il 30 ottobre.

Pensavamo da tempo all’idea di ampliare il gruppo con delle nuove forze – Simone Radice, coordinatore della protezione civile di Solaro – e questo periodo di emergenza ci ha definitivamente convinto che fosse il momento giusto per presentare il bando e attivare la ricerca il più presto possibile.

Il gruppo di protezione civile di Solaro esprime il senso dell’essere volontari e del fare qualcosa di utile per il paese ogni giorno, quotidianamente, al servizio della comunità. Tutti noi ci siamo resi conto dell’importanza di avere un gruppo ben addestrato di protezione civile durante i mesi di lockdown, periodo in cui i volontari hanno lavorato senza sosta per fornire diversi servizi essenziali ai cittadini.

Ed anche per questo vogliamo ampliare la nostra sezione e raddoppiare gli sforzi per formare un gruppo sempre più preparato ad affrontare ogni sfida ed emergenza.

Sappiamo che molti possono e vogliono dare una mano, la protezione civile è l’occasione giusta per farlo».

(foto da archivio)

07102020