CARONNO PERTUSELLA – Il nuovo Caronno Pertusella Volley di Claudio Gervasoni è al completo. Attraverso la propria pagina Facebook, la società gialloblù ha annunciato gli ultimi due colpi di mercato. A cominciare dall’opposto titolare, che per il 2020/21 sarà Marco Schintu, in arrivo da Concorezzo. Si è subito ambientato ed ecco le sue prime parole da caronnese: “È per me motivo di orgoglio e forte stimolo far parte di questa squadra che negli anni si è sempre distinta. Sarà un campionato difficile e combattuto sotto tanti aspetti, ho già avuto modo di lavorare con lo staff tecnico e alcuni compagni pertanto tutti insieme dovremo lavorare uniti per creare uno spirito di squadra vincente“.

La batteria di centrali, invece, è stata chiusa con il giovane Marco Sant’Ambrogio. Ecco le sue parole: “Sono molto contento di essere arrivato a Caronno, ho sentito parlare sempre bene della società e della sua serietà. Conosco già compagni con cui ho giocato, altri visti da avversario e alcuni ancora da conoscere, non vedo l’ora di iniziare a faticare e ottenere risultati insieme. Sarà una stagione particolare, con la voglia da parte di tutti di riprendere dopo questa pausa così prolungata. Un pensiero va ai vecchi compagni di squadra; auguro loro il meglio e sono impaziente di incontrarli in campo”.