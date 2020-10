LOMAZZO – E’ stata approvata, nel piano triennale di intervento dei lavori pubblici, la previsione di istallazione di telecamere intelligenti nei principali punti di accesso al paese.

Caratteristiche fondamentali delle nuove telecamere fisse che saranno implementate sono le funzioni di riconoscimento continuo di tutte le targhe in transito e il collegamento in automatico ai database istituzionali per le verifiche incrociate.

Attraverso la dotazione del sistema di telecamere a varchi fissi sarà quindi possibile controllare non solo a spot, ma in modo continuativo, la circolazione di automezzi sprovvisti di assicurazione e non in regola con le prescritte revisioni, che possono costituire un rischio per la circolazione. Soprattutto, sarà possibile verificare in tempo reale l’ingresso e il transito sul territorio di automobili rubate, con la possibilità di allertare automaticamente le forze dell’ordine per la prevenzione contro attività fraudolente che possono essere compiute con veicoli rubati.

(foto archivio: telecamere di sorveglianza in una località della zona)

