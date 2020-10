SARONNO – La loro comparsa, a fine agosto, aveva suscitato parecchia curiosità, c’era anche chi s’era convinto fossero stati posizionati per l’imminente comizio del leader leghista Matteo Salvini ma ora che per gli altoparlanti è arrivato il momento dell’attivazione la strada appare in salita.

Il riferimento va agli altoparlanti che sono stati disseminati nel centro storico, in piazza Libertà, corso Italia, piazzetta Portici e lungo via San Cristoforo. Sono stati appesi con cavi aerei o collocati a margine dei balconi, dal Duc, il Distretto del commercio, per un inedito progetto di “filodiffusione musicale” in tutta la zona centrale dello shopping. Insomma, un po’ come accade nei grandi centro commerciali, dove spesso c’è una musica in sottofondo.

Dunque, ieri il primo test. Un’oretta nella tarda mattinata e poi anche nel tardo pomeriggio. Sono emersi alcuni problemi tecnici legati al volume essenziale perchè l’iniziativa possa essere accettata anche dai residenti. C’è stato chi ha protestato dicendo che la musica era troppo forte, ed anche chi non ha gradito i brani proposti. Era comunque solo una prova, in vista del debutto che dovrebbe avvenire nella giornata di venerdì.

