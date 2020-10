SARONNO – Quella di ieri è stata una mattinata di passione per gli automobilisti saronnesi per la compresenza di diversi cantieri in città e del mercato. La situazione potrebbe essere critica visto che è prevista la partenza anche del cantieri in via Miola, nel tratto compreso tra via Frua e la rotatoria con via Bergamo. I veicoli saranno deviati in base alle fasi di cantiere. Via Miola (tratto compreso tra via Larga e via Bergamo) è area di cantiere con modifiche viabilistiche e deviazioni indicate nella segnaletica stradale. Durante i lavori di fresatura compatibilmente con le fasi di lavorazione e la sicurezza del cantiere via Miola sarà a senso unico di circolazione con direzione nord/sud, i veicoli provenienti da via Miola saranno deviati in via Bergamo direzione centro/ospedale e via Bergamo direzione Ceriano Laghetto/Rovello Porro ed i veicoli provenienti da via Don Marzorati, via San Dalmazio, via Don Mazzolari, via Stoppani e via Brianza sono deviati all’incrocio con via Miola su itinerari alternativi.

(foto archivio)