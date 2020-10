Ceriano Laghetto: dal Comune altri 68.870 euro alla scuola Ballerini

CERIANO LAGHETTO – Con la variazione di bilancio affrontata nell’ultimo consiglio comunale, l’Amministrazione comunale ha disposto un ulteriore stanziamento complessivo di 68.870 euro a favore della scuola dell’infanzia Suor Teresa Ballerini. L’importo comprende 18.870 euro di contributo rette, in aggiunta a quanto già anticipato nelle scorse settimane per far fronte alle difficoltà causate dall’emergenza Covid e ben 50.000 euro di contributo straordinario.

“Con questi importi, chi dovrà lavorare sul bilancio della scuola avrà sicuramente un sollievo e si potranno mettere a tacere un sacco di analisi che si sono sviluppate in questi mesi” ha dichiarato il sindaco Roberto Crippa durante la presentazione della delibera in consiglio comunale. “Si tratta di un passaggio tecnico formale, che si è reso possibile all’interno di una più corposa e diversificata Variazione di bilancio ma che non fa altro che confermare con i fatti concreti quella che è da sempre la linea di questa Amministrazione a sostegno della Fondazione suor Teresa Ballerini che con la scuola dell’infanzia garantisce un servizio indispensabile per la nostra comunità – ha aggiunto successivamente il sindaco – Sono particolarmente orgoglioso di questo intervento che in una fase di forti difficoltà economiche come quella che anche il Comune di Ceriano Laghetto, come tutti i comuni, sta attraversando, credo abbia una valore doppio rispetto al già consistente valore economico. Abbiamo sempre seguito con la massima attenzione la scuola Ballerini pianificando interventi adeguati da adottare nei tempi opportuni, quando si sono create le condizioni necessarie”.

La variazione di bilancio è stata approvata con i soli voti favorevoli del gruppo di maggioranza e col voto contrario della minoranza. “Spiace -sottolinea il sindaco- una delibera così importante, “Salva-Asilo”, non sia stata approvata dall’intero consiglio all’unanimità, ma solo dalla maggioranza”.

08102020