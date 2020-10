COMASCO – Si ferma a fare pipì a bordo strada, la polizia locale lo mula e la sanzione è di quelle super, da 3.300 euro. E’ successo l’altro giorno nel vicino comasco, in località Cirimido. Una pattuglia del comando “Bassa piana comasca” ha notato una vettura posteggiata sul ciglio della strada in periferia: accanto un uomo che faceva i suoi bisogni. Settant’anni, residente in zona, ha spiegato di essere stato colto da un bisogno impellente e di non avere potuto far altro che accostare.

Gli agenti gli hanno però contestato gli atti osceni in luogo pubblico, reato depenalizzato ma che comporta sanzioni pecuniarie pesanti, si può arrivare anche a 10 mila euro. A quanto pare scaturita dal fatto che proprio nelle immediate vicinanze c’era un boschetto e dunque se l’anziano si fosse spostato solo di qualche metro, avrebbe potuto fare pipì con la dovuta privacy e senza essere visto da nessuno. I vigili non erano per caso dal quelle parti: si tratta di una zona di spaccio di droga e dove spesso sono presenti anche le prostitute e che quindi viene tenuta sempre sotto osservazione.

(foto archivio)

08102020