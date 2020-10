CARONNO PERTUSELLA – Caccia al finto operaio, che si è presentato a casa di una coppia di anziani accompagnato da un finto vigile urbano, portando via quanto di valore trovato nell’abitazione. Un episodio di un paio di giorni fa, avvenuto in via Dante nel centro di Caronno Pertusella. Per farsi aprire la porta e “superare” l’ovvia diffidenza dei padroni di casa, il falso operaio si era fatto accompagnare ad un falso vigile urbano, un complice che a quanto pare indossava un abito che in qualche modo poteva ricordare una divisa. In altre corti del centro non ci sono riusciti, in questo caso hanno guadagnato la fiducia dei presenti ed una volta dentro hanno rovistato nei cassetti, per prendere gli ori di famiglia.

E’ stata presentata una denuncia contro ignoti ed ora sono in corso indagini, non si esclude siano le stesse persone già viste all’opera anche altrove nella zona, e pure nel recente passato.

