“Gerenzano non è rinata!” Borghi sindaco va all’attacco dell’Amministrazione

GERENZANO – “Con noi Gerenzano è rinata: questo era in sunto la frase, con cui si introduceva il Dup, Documento unico di programmazione, con cui la maggioranza che governa il nostro paese si è presentata in consiglio comunale lunedì scorso 28 settembre. Con la nostra dichiarazione di voto, abbiamo voluto riportare con i piedi per terra questa amministrazione, che chiusa nel palazzo e nel suo castello dorato non si accorge che la realtà del nostro paese è ben diversa”. Così il leghista Cristiano Borghi della civica Borghi sindaco, all’opposizione.

“Abbiamo parlato di paese sporco e poco curato, di una manutenzione del verde precaria, di opere inutili e spreco di soldi, di opere strategiche protratte nel tempo per arrivare all’inaugurazione il più vicino possibile alle elezioni comunali 2022, di notevoli ritardi su alcuni lavori pubblici in corso d’opera, di sicurezza praticamente inesistente, di scuola, associazioni e giovani e altro ancora. Il paese con loro è rinato? Quando si governa ci vorrebbe un po’ meno di propaganda politica e un po’ più di umiltà!” dice Borghi. 08102020