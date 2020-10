SARONNO – Chiamato per la prima volta il 40enne saronnese Alessandro ha conquistato il titolo di campione di “Caduta libera” il quiz preserale in onda su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti. Sono stati molti i concittadini che l’hanno riconosciuto nella puntata in onda questa sera.

Il saronnese, sposato padre di tre figli con un lavoro nel settore alimentare, è riuscito a sconfiggere la campionessa uscente. Ha conquistato un bottino di 15 mila euro, rispondendo anche ad una serie di domande su Raimondo Vianello, e nel gioco finale è arrivato ad un passo dalla vittoria. Delle dieci domande non è riuscito a rispondere solo a quella sull’attore Robert Pattinson che ricoprirà il ruolo del pipistrello nel prossimo film di Batman. Il saronnese è finito nella botola ma, essendo campione in carica domani tornerà per cercare di conquistare il suo bottino.

Si rinnova così la lunga tradizione di saronnesi protagonista di quiz televisioni da Passaparola a L’eredità.

(foto alcuni momenti della trasmissione)