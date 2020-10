SARONNO – E’ tornato il mercatino nel centro storico di Saronno: da oggi e per il fine settimana le bancarelle con i prodotti tipici di diverse regioni italiane, per i saronnesi una “finestra” sul resto d’Italia per gustare delle vere e proprie specialità.

Malgrado i problemi legati all’emergenza coronavirus, si è comunque riusciti – con la “regia” del Comune – ad allestire questo appuntamento, con i banchi di vendita che sono stati tutti collocati, stavolta, in piazza Libertà. Suscitando da subito, nella mattinata, la curiosità dei passanti; molti i cittadini che si sono fermati per fare compere e per chiedere informazioni sui loro prodotti agli ambulanti. Si va dai prodotti tradizionali dell’Alto Adige, ai taralli e “sapori del meridione”, al pane tipico valdostano; insomma ce n’è davvero per accontentare tutti i gusti.

Nel weekend, c’è da scommetterlo, non mancheranno i visitatori.

(foto: la bancarelle questa volta si sono collocate nella centralissima piazza Libertà)

