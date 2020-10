Borse di studio Bracco nelle Groane e in Brianza: domande sino a fine mese

GROANE/BRIANZA – Dodici borse di studio destinate agli studenti residenti a Solaro, Ceriano Laghetto, Cogliate, Limbiate, Bovisio Masciago e Cesano Maderno.

Si rinnova anche per l’anno 2020 l’iniziativa lanciata da Fondazione Bracco in collaborazione con i comuni della zona per premiare quegli studenti universitari che si sono particolarmente distinti nell’anno accademico appena concluso (2019/2020).

Per il progetto denominato “Diventerò”, sono stati previsti 3.000€ per ciascuna borsa di studio destinata a studenti del triennio (per un totale di 8 borse di studio, 4 per discipline umanistiche e 4 per discipline scientifiche), e 3.500€ per ciascuna delle quattro borse di studio per gli studenti del biennio (valide sia per il campo umanistico che quello scientifico).

Faranno punteggio nella creazione delle graduatorie sia il valore Isee familiare sia le votazioni ottenute in Ateneo: le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre 2020 nel proprio comune di residenza.

(nella foto: borse di studio Bracco 2018 a Ceriano)