CARONNO PERTUSELLA – “Come da nota ufficiale ricevuta in data odierna, il Dipartimento Interregionale ha comunicato che, a seguito di richiesta inoltrata dalla società Caronnese, preso atto di documentazione proveniente da strutture pubbliche e, segnatamente dall’Azienda sanitaria locale, tenuto conto, altresì, del Protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio e comunque dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, per cause di forza maggiore la gara Varese-Caronnese in programma domenica 11 ottobre e valida per la 3′ giornata di andata del campionato di serie D 2020-2021, è rinviata a mercoledì 18 novembre”. Lo ha appena comunicato il club di corso della Vittoria a Caronno Pertusella.

Nel turno infrasettimanale di campionato, la Caronnese di mister Roberto Gatti di fronte al proprio pubblico aveva battuto la compagine valdostana del Pont Donnaz. Ora per la formazione rossoblù si profila dunque una domenica di forzato riposo, per il derby provinciale col Varese bisognerà attendere.

(foto archivio: il capitano della Caronnese, Federico Corno)

09102020