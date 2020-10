Calcio donne, tanta speranza per le giovani dell’Airoldi calcio

ORIGGIO – Vittorie su vittorie, allenamenti su allenamenti avvicinano sempre di più le ragazze dell’Airoldi calcio al campionato regionale delle Giovanissime under15. La squadra delle giovani giocatrici è guidata dal mister Roberto Pirovano che ha già potuto constatare i frutti dell’impegno delle sue calciatrici in questi giorni. Sabato 3 ottobre si è tenuto l’allenamento congiunto insieme alle ragazze della Riozzese che si è concluso 4 a 0 a favore delle ragazze biancoazzurre di Origgio, che hanno dimostrato a tutti non solo il loro talento e le loro capacità, ma presentato ottime abilità sotto il punto di vista del gioco e dell’impegno. Dopo la vittoria per 2 a 1 con il Lecco e lo spumeggiante pareggio per 5 a 5 con il Tabiago, questo terzo impegno non può far altro che mettere altra carne sul fuoco per un possibile sperato inizio del campionato, di cui però si attendono ancora le date ufficiali e il calendario.

La porta rimane tutt’ora aperta: le ragazze nate nel 2008,2007 o 2006 che volessero provare a giocare in questa squadra possono chiamare il 347762169.

(foto delle giovani giocatrici biancoazzurre in campo)

09102020