CASTELSEPRIO – Misterioso episodio, sul quale indagano i carabinieri della Compagnia di Saronno, quello avvenuto ieri alle 15.20 a Castelseprio, sulla strada provinciale 42: una autovettura è finita fuoristrada, un incidente grave tanto da temere per la sorte del conducente.

Avvisati dai passanti, si sono subiti attivati i soccorsi, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i carabinieri ed anche una ambulanza; al loro arrivo hanno trovato la vettura, effettivamente finita fuori dalla carreggiata e gravemente danneggiata ma nessuna traccia del guidatore o di eventuali altre persone a bordo del mezzo. Sono stati avviati accertamenti, sia per chiarire la dinamica del sinistro sia per capire dove sia finito il conducente, forse allontanatosi per chiedere aiuto o dare l’allarme, e forse per altri motivi sui quali si vuole fare chiarezza. Le indagini sono state avviate nella immediatezza dei fatti, l’esito non è ancora noto.

(foto archivio: vigili del fuoco in azione per una emergenza sul territorio)

09102020