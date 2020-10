SARONNO – Buone notizie per gli amanti dei ciclismo, quest’anno il Giro d’Italia passa da Saronno: l’appuntamento per gli amanti delle due ruote è fissato nella fase finale della manifestazione, venerdì 23 ottobre. Si tratta della tappa Morbegno-Asti. Costeggiando il lago di Como la carovana rosa si allontanerà dall’omonima città per passare da Fino Mornasco e Bregnano, a seguire in giù per arrivare a Saronno e poi alla periferia ovest di Milano. Scendendo verso sud la carovana passerà da Vigevano per poi arrivare alla destinazione. Una occasione, dunque, per tornare a vedere dal vivo i campioni mondiali del ciclismo, durante una delle gare “storiche” del circuito internazionale.

Non sono ancora noti con precisione gli orari di passaggio nella zona di Saronno ed il percorso che, con precisione, verrà seguito a livello locale dalla carovana del Giro d’Italia.

(foto archivio: passaggio del Giro d’Italia di ciclismo, qualche anno fa davanti alla stazione ferroviaria centrale di Saronno)

09102020