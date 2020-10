LIMBIATE / CESANO MADERNO – Non solo il +4 fra Limbiate e Cesano Maderno, i due principali centri delle Groane ma crescita dei casi covid, in alcune località consistenti, in tutta la Brianza. Spicca in particolare il capoluogo Monza, con un +32 in un solo giorno.

Ecco il quadro della situazione con il numero totale dei casi sin qui riscontrati dall’inizio della pandemia, tra parentesi il dato del giorno prima se è cambiato:

Limbiate 265 (264)

Cesano Maderno 299 (296)

Monza 1.403 (1.371)

Desio 390 (385)

Seregno 340 (339)

Lissone 351 (342)

Brugherio 335 (327)

Vimercate 265 (260)

Giussano 216 (214)

Carate Brianza 203

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una veduta del centro di Limbiate durante una cerimonia pubblica)

09102020