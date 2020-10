CARONNO PERTUSELLA – “Giovani, come e cosa scegliere”, una rassegna di tre incontri dedicati ai giovanii a tema orientamento, incontro e futuro. Ogni incontro si terrà nella biblioteca Giuditta Pellegrini, in via Capo Sile 77, alle 21 di tre venerdì consecutivi, a partire dal 9 ottobre.

Il focus del primo incontro, che si terrà il 9 ottobre alle 21, sarà il volontariato: il professor Marco Maiocchi e l’ingegnere Giorgio Turconi presenteranno il libro “Bilancio in Valore”, con il sostegno del gruppo Caritas cittadino, Gruppo Giovani Cinema Caronno, Protezione Civile e Insieme Donna.

Sempre di venerdì si terrà l’incontro del 16 ottobre, alle 21, in cui i giovani potranno incontrare l’ingegnere Ricciardelli per parlare di bene comune e dell’importanza sociale dell’occuparsi della politica.

L’incontro del 23 ottobre sarà, invece, dedicato all’employability: sarà sempre l’ingegnere Ricciardelli ad occuparsi del tema del lavoro, un orientamento in ingresso e in uscita al mondo del lavoro; introduzione di un “Percorso aperto Giovani e Lavoro”.

Gli eventi prevedono ingresso gratuito e il rispetto delle norme anti-covid.

(foto d’archivio)

