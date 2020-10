Lutto a Rovello Porro per la scomparsa di Giuliano, primo presidente Ave

ROVELLO PORRO – Lutto in paese per la scomparsa del co-fondatore e primo presidente dell’associazione di volontariato Ave Rovello Porro, Giuliano Duce, 92 anni. A dare notizia della sua scomparsa sono proprio i responsabili del sodalizio: “Per noi era il Nonno Ave… non solo per l’età ma soprattutto perché l’associazione è nata e cresciuta con lui”.

Come ricordano dall’Ave “è stato il nostro primo presidente, onnipresente fino a che la salute lo ha sorretto, prodigo di consigli e esempio di fermezza e nello stesso tempo capace di trasmettere calma a chi è meno riflessivo e più istintivo. Fno alla fine abbiamo sentito la sua vicinanza e il suo interesse per le attività dell’Ave. Ci mancherai, nonno Giuliano, ed ora farai il presidente agli altri soci Ave che sono andati avanti”. In paese l’Ave si occupa di diverse attività nel sociale e, tra l’altro, di gestire la piazzola ecologica.

(foto: Giuliano Duce, 92 anni, è stato il primo presidente dell’associazione Ave Rovello Porro)

