Via San Giuseppe-via Volonterio, ennesimo tamponamento. Arrivano i pompieri

SARONNO – I mezzi di soccorso si sono subito mobilitati ma per fortuna non ci sono stati feriti: il tutto a seguito dell’incidente stradale, il tamponamento fra due autovetture, avvenuto oggi alle 12 in via San Giuseppe, all’incrocio con via Volonterio. E’ una intersezione dove in passato si sono già registrati incidenti anche gravi e dunque appena avuto notizia dell’accaduto sul posto si sono precipitati una pattuglia della polizia locale, una dei carabinieri della locale Compagnia, una ambulanza della Croce rossa e i vigili del fuoco del locale distaccamento.

Ma si sono registrati soltanto danni materiali. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti di prassi per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità del sinistro. Polizia e carabinieri hanno temporaneamente deviato il traffico, per consentire i rilievi del sinistro e che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza.

(foto archivio: un precedente incidente avvenuto sempre alla intersezione fra via San Giuseppe e via Volonterio)

09102020