SARONNO – Una catena umana a Saronno come ad Assisi. Domenica 11 ottobre, dalle 15.30 alle 17 nella città degli amaretti come ad Assisi, una catena di persone sostituirà la tradizionale marcia, confermando così l’impegno per la pace.

Così le oltre 20 associazioni che compongono il gruppo Quattro passi di pace si ritroverà per formare la catena umana che unirà due punti opposti della città da via Roma e via del Santuario. I punti di riferimento per individuare facilmente la catena saranno: via Roma, angolo via Miola, piazza della Libertà, il marciapiede di fronte alla chiesa San Francesco (consigliato per chi arriverà in treno) e quello del Santuario.

Per motivi di sicurezza legati al distanziamento sociale la catena non sarà unita dalle mani dei partecipanti, ma reggendo i capi di nastri colorati e bandiere della pace.

Nel corso del pomeriggio animeranno “la catena” l’Albero musicale, Alessia Pasini (chitarra e voce),

Fisarmonica di Card Cord e Peli, Gabriella Monti (arpa celtica), Gianfranco D’Adda (percussioni), Renato Franchi (chitarra e voce), Sara Dan Shim (violino) Tutanbòt Duo.

Dell’associazione 4 passi di pace fanno parte Acli, Agesci Saronno I, Ambiente Saronno-Circolo Legambiente -ANPI Saronno, Associazione Auser Volontariato Saronno, Associazione Centro Recupero Arti e Mestieri, Associazione Culturale “Il Pozzo” di Rovellasca, Associazione di Promozione Sociale “Gianni Ballerio’, Associazione Multiculturale “Oasi” di Rho, Asvap 4, Avulss, Centro Culturale Islamico di Saronno, Centro di Incontro, Commissione Carità-Missione e Migranti, Consiglio Cittadino Migranti di

Rho, Emercency Gruppo di Saronno, Fiab Saronno, Giovani Musulmani d’Italia-Saronno, Givis, Gruppo Alice, Il Sandalo Equosolidale, Il Sole Onlus, L’Isola che non c’è, Masci, Pastorale Migranti Zona IV, Semplice Terra, Villaggio Sos