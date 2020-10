SARONNO – Ha debuttato venerdì sera in Giunta Antonello Cattelan neo assessore di Cislago. Cattelan sostituisce Fabio Paticella che si è dimesso, per motivi di lavoro, all’inizio di questa settimana.

Il sindaco Gianluigi Cartabia ha consegnato le deleghe al nuovo assessore esterno. Cattelan, è di Forza Italia (come Paticella) ha 61 anni e una laurea in economia e organizzazione aziendale. Lavora come commercialista a Fagnano Olona.

Il passaggio di consegne con il suo predecessore c’è già stato come spiegato dallo stesso Paticella: “La scorsa settimana abbiamo avuto alcuni colloqui telefonici con il mio successore, un professionista che opera nel settore, preparato e che potrà portare avanti il buon lavoro fatto da questa amministrazione e, nel mio caso, dagli uffici ragioneria e tributi”

Non è mancata la tradizionale foto di squadra con il sindaco, la new entry e gli altri assessori della giunta compreso Luca Dosso che ha seguito la Giunta in videoconferenza.

(foto: giunta di Cislago)