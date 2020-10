LAZZATE – La lunga saga di organizzazioni del Moto Club Lazzate continua anche in questo periodo difficile: il sodalizio che ha fatto del trial ad altissimo livello un vero credo ritorna all’opera per proporre l’organizzazione di un nuovo appuntamento mondiale.

Vincendo le difficoltà dovute alle restrizioni conseguenti alla situazione sanitaria, il club proporrà per il fine settimana del 10 ed 11 ottobre 2020 a Lazzate il quarto appuntamento dell’Hertz Fim Trialgp world championship. Le due giornate di gara saranno valide come sfida conclusive del campionato del mondo, e seguono il round francese svoltosi il 5 e 6 settembre scorso nella località sciistica delle Alpi Marittime Isola 2000, il round spagnolo del 12 e 13 settembre a Pobladura de las Regueras, e la gara di Andorra St Julia del 19 e 20 settembre.

In testa al campionato con 112 punti c’è l’imbattibile Toni Bou (Esp–Montesa Repsol Honda Team), vincitore di 26 titoli individuali consecutivi tra outdoor e indoor dal 2007, oltre a 12 titoli con la nazionale spagnola nel Trial delle Nazioni. Al suo seguito a quota 102 c’è Adam Raga (Esp–Trrs) si volte mondiale individuale dal 2003 al 2006, e sette volte iridato sempre con la squadra spagnola nel Trial delle Nazioni. Al terzo posto il giovane spagnolo Jaime Busto (Vertigo), a quota 81.

La gara è il diciottesimo mondiale (tra indoor, outdoor e trial delle Nazioni) organizzato dal Moto Club Lazzate; si volgerà proprio a Lazzate sul Campo scuola trial Battù “Cesarino Monti”. Via delle gare dalle 9.

Per la prima volta il Mc Lazzate dovrà rinunciare ad aprire le porte al suo grande pubblico: per ragioni di restrizioni relative al Covid-19 non è autorizzato l’accesso agli spettatori.

