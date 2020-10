SARONNO – Oggi dalle 17 sul diamante di via De Sanctis gara 3 e 4 delle Italian softball series (domenica scorsa a Ospiate era finita 1-1), la finale di questo sport che vede opposte Inox Team Saronno e Mkf Bollate, con speciali misure di sicurezza anti-covid. Previsto, a capienza ridotta, l’ingresso del pubblico (ma è da giorni tutto esaurito, dopo la prenotazione online dei posti) ma seguendo regole specifiche.

Dunque, per limitare ed evitare ogni possibile assembramento all’ingresso verrà assegnato un braccialetto che indicherà l’area a cui si potrà avere accesso ovvero tribuna, prato esterno, bordo campo.