SARONNO – La prima partita della finale di softball per lo scudetto non si è conclusa con i migliori risultati per Saronno: Bollate si porta in vantaggio con 2-1 nella serie (al meglio delle cinque).

Speranzoso è, però, l’ex assessore allo Sport, Gianpietro Guaglianone, che commenta la partita durante l’intervallo: “Finale scudetto non sta andando benissimo, ma la partita è ancora lunga. Siamo qui per supportare Saronno, speriamo di vincere.”

Parole di elogio anche per i dirigenti della Saronno softball, che hanno organizzato un evento dall’ampia partecipazione del pubblico nel rispetto delle norme anticontagio: “Sono stati molto bravi, hanno chiesto collaborazione con l’ufficio sport per organizzare quanto è stato fatto con tante persone serie e preparate.”

A fare il tifo per Saronno anche lo sportivo Lorenzo Puzziferri, candidato consigliere per Obiettivo Saronno nelle scorse elezioni:”Oggi è una giornata importante per il softball saronno, è una possibilità per Saronno di scrivere la storia dello sport.”

10102020