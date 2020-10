Softball, finale scudetto: il making di Saronno-Bollate

SARONNO – Inizierà a breve la finale softball per lo scudetto, che vede la squadra saronnese competere contro MKF Bollate. Grande organizzazione nel rispetto delle norme anti-contagio: oltre alle solite procedure per il controllo della temperatura e l’igenizzazione delle mani, i trecento spettatori, che sono accorsi per i propri biglietti la scorsa domenica in prevendita, saranno assegnati a diversi settori con la consegna di bracciali colorati all’ingresso.

Grande collaborazione e attività da parte dei volontari ce stanno lavorando per garantire massima sicurezza all’interno dello stadio.

E’ il weekend decisivo per l’assegnazione dello scudetto del softball, dopo l’1-1 di gara 1 e 2 della finalissima fra Inox Team Saronno e Mkf Bollate di domenica scorsa ora ci si sposta sul diamante saronnese di via De Sanctis, per gara 3 e 4 oggi dalle 17, e se servirà gara 5 domenica mattina.

Come ricordano dalla Fibs, la Federazione baseball e softball, “sarà il weekend in cui una tra Inox Team Saronno ed Mkf Bollate sarà incoronata come squadra campione d’Italia. Le Italian Softball Series entrano nel weekend decisivo con la certezza che si giocheranno almeno altre due gare – con la possibilità quantomai concreta di giungere fino alla decisiva gara 5. La serie regina del softball azzurro, che vede impegnate quest’anno due formazioni lombarde, riparte dall’1-1 maturato domenica scorsa a Bollate al termine di due partite molto diverse – una vittoria punto a punto conquistata da Bollate, con Greta Cecchetti capace di portarsi a casa la vittoria con un complete game, ed una molto più netta, giunta per mercy rule al quinto inning, per Saronno. Solamente una volta nella storia delle finali una squadra capace di vincere una sfida per manifesta non ha poi vinto il titolo: nel 2017 quando Bollate vinse agevolmente gara 2 contro Forlì e poi il tricolore volò in Romagna”.

10102020