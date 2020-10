SARONNO – L’Mkf Bollate restituisce la “cortesia” di gara 2, quando aveva domenica scorsa perso per “manifesta” contro l’Inox Team Saronno a Ospiate. Oggi pomeriggio al diamante saronnese di via De Sanctis, inizio alle 17, le bollatesi hanno travolto le saronnesi con una gara in crescendo e nella quale il match non è mai stato in bilico. Le Italian softball series vanno dunque sul 2-1 per Bollate (si gioca al meglio delle 5) e si rigioca, per gara 4, dalle 19. Saronno non può perdere, altrimenti lo scudetto andrà al Mkf Bollate.

La cronaca – Bollate parte forte già al primo inning: con due eliminati arriva l’errore della difesa del Saronno, ed entrano due punti. Al terzo inning altri due punti su assistenza non precisa a casa base, 0-4, e poi arriva un altro punto sulla valida della scatenata Juarez, 0-5. Prosegue il monologo del Mkf Bollate, ancora Juarez protagonista con un doppio che fa incassare un altro punto a Bollate alla quinta ripresa, poi una azione da Var – in funzione per queste finali – per capirne di più su uno scontro tra Fama lanciata a casa base ed il catcher saronnese Brugnoli: ostruzione col corridore che torna in terza base anzichè essere eliminato. A seguire Fama segna il settimo punto per le ospiti, e si chiude poi per manifesta 0-8 alla quinta ripresa.

(nelle foto di Francesca Matteu, alcune fasi del match)

