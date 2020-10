LIMBIATE – E‘ di tre persone contuse il bilancio dell’incidente che è avvenuto ieri alle 15 in via Sacharov a Limbiate; il tutto nello scontro fra due autovetture. Ad avere bisogno di cure mediche sono state una donna di 28 anni, oltre ad un ragazzo di 30 ed uno di 33 anni. Sul luogo del sinistro è intervenuta una ambulanza della Croce rossa di Paderno Dugnano ed è arrivata una pattuglia della polizia locale limbiatese.

Gli agenti, una volta soccorsi i feriti con i volontari della Cri, hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, e risalire alle eventuali responsabilità. Chi ne ha avuto necessità, è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato. Nessuno, come detto, ha riportato gravi conseguenze per quanto è successo in via Sacharov.

(foto archivio: incidente stradale con intervento della polizia locale e dell’ambulanza, nella zona)

