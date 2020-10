LOMAZZO – Una doppietta di Drago lancia l’Esperia Lomazzo, che torna dunque al successo battendo il Menaggio nella terza giornata del campionato di Prima categoria, di fronte al proprio pubblico.

Il direttore sportivo Stefano D’Ulivo dell’Esperia Lomazzo ha così commentato il successo odierno della propria formazione: “La vittoria di questo pomeriggio è il giusto coronamento per l’ottima settimana di allenamento, i ragazzi hanno metabolizzato bene la battuta d’arresto di settimana scorsa e hanno dimostrato sul campo con impegno e determinazione la loro voglia di fare bene. Ora dobbiamo proseguire su questa strada…” Per il Lomazzo dunque una vittoria convincente, pensando al proseguo della stagione, se l’emergenza per il covid nelle prossime settimane lo consentirà.

Lomazzo-Calcio Menaggio 2-0

Marcatori: 30′ pt e 5′ st Drago (E)

Nello stesso girone, il B, la netta affermazione del Fbc Saronno contro il Montesolaro, 3-1; mentre il Rovellasca in trasferta ha fermato l’Ardita Como, 1-1.

(foto: l’Esperia Lomazzo in azione di gioco)

11102020